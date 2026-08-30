Пост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»

Олег Василенко, главный тренер «Факела», высказался о пенальти, назначенном в ворота его команды в матче с «Зенитом» (0:1).

Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.

11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.

«Зенит» отстает от первого места на шесть очков.

Тренер опубликовал пост в соцсети после встречи с петербургским клубом.

«Это нас не сломает! Но такого быть не должно.

Это повлияло на счет, убило результат и труд многих людей, но не ценность нашей команды. Держаться и идти дальше», – написал Василенко.