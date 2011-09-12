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Олег Василенко
Новости
Олег Василенко - новости
Россия
6 октября 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Игрок «Факела» заявил, что после ухода Василенко команда почувствовала свободу
17 октября
1
«Спартак» назвали главным претендентом на чемпионство
17 октября
8
Уволенный тренер «Факела» обратился к болельщикам
16 октября
Уволенный тренер «Факела» раскрыл нюансы игры «Спартака»
16 октября
Дерзкое заявление Василенко после увольнения из «Факела»
16 октября
9
Уволенный тренер «Факела» отреагировал на поддержку от Талалаева
16 октября
Василенко – об отставке из «Факела»: «Окно закрылось, а мы никого не взяли»
16 октября
В «Факеле» прояснили позицию клуба по главному тренеру
15 октября
3
«Обречен»: тренеру РПЛ предрекли отставку
11 октября
Тренера «Факела» уличили в странном поведении после 0:5
11 октября
«Факел» уволил главного тренера
11 октября
Гурцкая: «В РПЛ не случилась только одна тренерская отставка»
7 октября
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
25 сентября
6
В «Факеле» определились с будущим Василенко
25 сентября
1
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
23 сентября
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
23 сентября
4
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22 сентября
8
Игрок «Факела» ответил, надо ли менять тренера
20 сентября
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
18 сентября
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
13 сентября
6
Видео
Тренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
12 сентября
11
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
11 сентября
5
Фото
Пост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
30 августа
32
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
29 августа
9
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
11 августа
3
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
4 августа
2
Тренер «Факела» прокомментировал домашнее поражение от «Динамо Мх»
25 июля
Клуб РПЛ может сменить главного тренера
4 июня
4
«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова
18 апреля
5
Тренер «Факела» ответил на мнение, что Воронеж – это колхоз
2025.12.11 14:41
1
2
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Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
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