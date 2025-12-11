Введите ваш ник на сайте
Тренер «Факела» ответил на мнение, что Воронеж – это колхоз

Сегодня, 14:41

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал неуважительные слова со стороны коллеги из «Челябинска» Дмитрия Мичкова.

– Если брать все ваши девять побед в ФНЛ, не обошлось без ложки дегтя. Имеем в виду высказывания тренера «Челябинска» Дмитрия Мичкова после игры в Воронеже: »Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день, а не предоставлять поле у школ, где просто огород с дырами и непонятным освещением? У нас это засняли, выкладывали в Сеть – это не просто не солидно, это колхоз в плане организации!».

– Мне таких вопросов на пресс-конференции не задавали. Я узнал о высказывании коллеги уже значительно позже. «Челябинску» предоставили стадион, где раньше базировался «Факел». Сейчас на этом поле тренируются ребята из нашей академии.

Конечно, неприятно было услышать такие слова в наш адрес. Это, скорее всего, просто эмоции, вызванные, возможно, результатом матча. Хотя, считаю, эмоциями надо управлять. Не знаю... Может быть, вопрос был задан не к месту. В любом случае мы все люди публичные. Нужно уходить от таких негативных моментов. Наверное, мой коллега мог бы так не поступать, рассказав непосредственно об игре, а не о чем-то еще... Но он захотел заострить внимание именно на таких вот вещах.

Насколько я знаю, Дмитрий сам поиграл в Воронеже. На мой взгляд, сложно назвать этот город, клуб, местных болельщиков колхозом и колхозниками.

  • «Факел» с отрывом лидирует в Первой лиге.
  • Василенко по ходу сезона сменил Игоря Шалимова.
  • «Факел» в 2022 году уже выходил в РПЛ под руководством Василенко.

Еще по теме:
Тренер «Факела» заявил, что команда по ряду показателей соответствует лидерам РПЛ
В Воронеже сносят легендарный ЦСП 3
Студент из Бенина назвал сына в честь «Факела» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Факел Василенко Олег
