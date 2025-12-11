Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Орлов объяснил, почему «Зенит» «еле ползает» и «играет, как ветераны»

Орлов объяснил, почему «Зенит» «еле ползает» и «играет, как ветераны»

Сегодня, 17:08
7

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» есть проблемы в тренировочном процессе.

«Я считаю, что «Зенит» недостаточно тренируется. Дело даже не в объeмах времени, а в содержании, в методике тренировок: как тренировать резкость, скорость и прочее. Это закрытая история, мы не видим конспекты, не видим тренировок. Поэтому это трудно анализировать.

Но когда мы видим, что команда еле ползает, как ветераны играет, не торопясь, значит, что-то с тренировками неправильно», – сказал Орлов.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров.
  • В прошлом сезоне петербуржцы тоже стали вторыми, а до этого выигрывали чемпионат России 6 раз подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1765462160
Как достал этот идиот!
Ответить
R_a_i_n
1765462322
На самом деле многие легионеры ползают у нас. Это общая проблема.
Ответить
Cleaner
1765462633
А за тренировки ОТВЕЧАЕТ ТРЕНЕР. То есть СЕМАК! Сменить тренера и Зенит сразу забегает. Или, как вариант, станет еще хуже, если с боссы с новым тренером не угадают.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765463605
У Гены снова ретроградный Меркурий не в том астрологическом домике.... Что-то старый маразматичный алкоголик в последнее время снова все подряд комментирует... Может, конечно, хочет дать знать, что еще жив, но скорее всего просто хочет, чтобы снова хозяин вспомнил о своей служке да дал хоть "маленькую комментаторскую косточку, но погрызть"...
Ответить
a_who
1765464295
Чего не так то ? Второе место !
Ответить
TOMSON
1765464646
Зенит играет в таком темпе, тк не видит угрозы в сопернике.
Ответить
nik55
1765465028
а признать что виноват физрук----что слабо ?
Ответить
  • Читайте нас: 