В «Крузейро» высказались о переговорах по трансферу Жерсона из «Зенита»

Менеджер «Крузейро» Родриго Рамос подтвердил, что клуб ведет переговоры о переходе полузащитника Жерсона из «Зенита».

«Крузейро» ведет переговоры с игроком, но пока ничего конкретного нет. Сколько может стоить переход? К сожалению, мы не можем обсуждать какие-либо цифры», – сказал Рамос.

28-летний Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.