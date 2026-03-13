В Нидерландах назначили даты судебных слушаний по делу Промеса

13 марта, 23:37
4

Стало известно, когда суд будет рассматривать дело бывшего спартаковца Квинси Промеса.

Слушания назначены на 30 ноября, 2 декабря и 4 декабря этого года.

Отдельно адвокаты футболиста будут добиваться его освобождения из-под стражи.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
  • Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
  • Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Источник: RTL Boulevard
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (4)
VVM1964
VVM1964
СВОБОДУ Антохе Промесу !!!...
Ответить
R_a_i_n
R_a_i_n
Не хватает нам игрока уровня Промеса.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773469210
Жаль мало дали. У нас за такие особо крупные корячилось бы от 15 и выше. Гыгыгы
Ответить
