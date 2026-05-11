Назван виновный в отправке Промеса в тюрьму

Сегодня, 00:57
12

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, определил виновного в том, что нападающего Квинси Промеса больше нет в клубе.

Блогер на своем ютуб-канале заявил, что ответственность несет бывший директор «Спартака» Олег Малышев. По мнению Меркина, именно функционер должен был не допустить присутствия Промеса на сборах в ОАЭ зимой 2024 года.

  • В конце июня 2025 года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу прокуратуры.
  • Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес выступал за «Спартак» в два этапа: с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Он провел 235 матчей, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
Помнящий
1778457838
Вася инвалид ничо не попутал ? Сам Промес в этом виноватый-----Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Не было бы этого, и Промеса бы не осудили. А покрывать преступника...Так ведь это тоже преступление. Покрывание преступления (укрывательство) в России влечет уголовную ответственность по статье 316 УК РФ.
алдан2014
1778461808
Многие чиновники,в основном от спорта, живут в паралельной вселенной. Всё у них на авось. Это всё будет до тех пор пока лично не коснется жестокая правда
aldo conte
1778466210
Всякий человек - кузнец своему счастью или несчастью
jabba-the-hat
1778466432
А чего не Газпром?!)))))))
Чилим.
1778466819
Вася-инвалид не голову по полной программе.
АЛЕКС 58
1778467297
А Вася инвалид на голову? Какая у Васи группа инвалидности?
TOMSON
1778473759
Промес разумеется сам виноват. Но если мы говорим про клуб, то данное решение повлекло за собой колоссальные убытки.
Литейный 4 (returned)
1778476195
Надо было продолжать укрывать преступника, становясь соучастником. Стыдно за бромонтановых антинародных. Гыгыгы
aaasderow
1778479227
zigbert
1778480094
Промес конечно сам виноват когда попал в аварию в ОАЭ,которая и ускорила его экстрадицию в Нидерланды.
