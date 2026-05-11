Назван виновный в отправке Промеса в тюрьму

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, определил виновного в том, что нападающего Квинси Промеса больше нет в клубе.
Блогер на своем ютуб-канале заявил, что ответственность несет бывший директор «Спартака» Олег Малышев. По мнению Меркина, именно функционер должен был не допустить присутствия Промеса на сборах в ОАЭ зимой 2024 года.
- В конце июня 2025 года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу прокуратуры.
- Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в два этапа: с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Он провел 235 матчей, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.
Источник: «Бомбардир»