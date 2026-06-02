«Динамо» объявило о назначении трех тренеров

В штаб «Динамо» с нового сезона вернутся тренеры по физической подготовке Хосе Пастор Верчили (Пепе) и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо Гуэрра.

«Пепе, который также станет руководителем направления перформанса, уже работал в нашем клубе с начала 2020 года по конец 2022-го. С февраля 2025-го испанский специалист входил в тренерский штаб казанского «Рубина».

Иван Карандашов входил в тренерский штаб бело-голубых с июня 2020 года по февраль 2026-го, а последние несколько месяцев провeл в «Динамо-2».

Гильермо Гуэрра работал директором по видеоаналитике в «Динамо» в сезоне-2022/23.

Ранее в штаб Сандро Шварца вошeл его многолетний ассистент Волкан Булут. О других изменениях в штабе сообщим в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.