«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего

«Реал» хочет заполучить нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.
Мадридский клуб предложил за 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара 90 миллионов евро. Еще 10 предусмотрены в качестве бонусов.
«Лейпциг» отклонил предложение, потребовав более 100 миллионов.
Команды продолжают переговоры.
- «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- На флангового нападающего также претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль».
Источник: твиттер Фабрицио Романо