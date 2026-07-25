«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего

«Реал» хочет заполучить нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.

Мадридский клуб предложил за 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара 90 миллионов евро. Еще 10 предусмотрены в качестве бонусов.

«Лейпциг» отклонил предложение, потребовав более 100 миллионов.

Команды продолжают переговоры.