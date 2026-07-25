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«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего

Сегодня, 08:45
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«Реал» хочет заполучить нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.

Мадридский клуб предложил за 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара 90 миллионов евро. Еще 10 предусмотрены в качестве бонусов.

«Лейпциг» отклонил предложение, потребовав более 100 миллионов.

Команды продолжают переговоры.

  • «Лейпциг» год назад купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • На флангового нападающего также претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Германия. Бундеслига Испания. Примера РБ Лейпциг Реал Диоманде Ян
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