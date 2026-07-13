Полузащитника сборной Швейцарии продадут в АПЛ за рекордную сумму

«Астон Вилла» договорилась с «Фрайбургом» о покупке полузащитника Йоана Манзамби.
Сумма сделки с учетом возможных бонусов составит почти 70 миллионов евро, что станет рекордной продажей в истории немецкого клуба.
Манзамби уже сообщил бирмингемцам о своем согласии на переход.
По данным журналиста Фабрицио Романо, без учета бонусов сумма сделки составит более 60 миллионов евро, игрок подпишет с новым клубом долгосрочный контракт.
«Астон Вилла» сумела перехватить хавбека у «Ньюкасла». Ранее «сороки» согласовали с «Фрайбургом» трансфер Манзамби за 60 миллионов евро. Однако сделка не состоялась, поскольку полузащитник так и не дал «Ньюкаслу» окончательного согласия на переход.
- 20-летний Манзамби на ЧМ-2026 провел 4 матча за сборную Швейцарии, забил 3 гола, сделал 2 ассиста. Он пропустил игры с Колумбией и Аргентиной из-за ушиба колена.
- В «Фрайбурге» в прошлом сезоне он отметился 7 голами и 9 ассистами в 47 встречах.
Источник: Sky Sport Deutschland