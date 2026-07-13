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  • Полузащитника сборной Швейцарии продадут в АПЛ за рекордную сумму

Полузащитника сборной Швейцарии продадут в АПЛ за рекордную сумму

Сегодня, 09:59

«Астон Вилла» договорилась с «Фрайбургом» о покупке полузащитника Йоана Манзамби.

Сумма сделки с учетом возможных бонусов составит почти 70 миллионов евро, что станет рекордной продажей в истории немецкого клуба.

Манзамби уже сообщил бирмингемцам о своем согласии на переход.

По данным журналиста Фабрицио Романо, без учета бонусов сумма сделки составит более 60 миллионов евро, игрок подпишет с новым клубом долгосрочный контракт.

«Астон Вилла» сумела перехватить хавбека у «Ньюкасла». Ранее «сороки» согласовали с «Фрайбургом» трансфер Манзамби за 60 миллионов евро. Однако сделка не состоялась, поскольку полузащитник так и не дал «Ньюкаслу» окончательного согласия на переход.

  • 20-летний Манзамби на ЧМ-2026 провел 4 матча за сборную Швейцарии, забил 3 гола, сделал 2 ассиста. Он пропустил игры с Колумбией и Аргентиной из-за ушиба колена.
  • В «Фрайбурге» в прошлом сезоне он отметился 7 голами и 9 ассистами в 47 встречах.

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Источник: Sky Sport Deutschland
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Фрайбург Астон Вилла Манзамби Йоан
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