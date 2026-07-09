Дзюба рассказал о срыве своего трансфера в АПЛ

Нападающий Артем Дзюба рассказал, что хотел уйти в АПЛ после чемпионата мира‑2018.

«У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал всe возможное и невозможное после чемпионата мира. Но я тогда уже сказал: российские агенты – люди, которые не в состоянии такое организовать, – сказал Дзюба.

На ЧМ‑2018 он забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 5 матчах.

Тогда он принадлежал «Зениту», а перед ЧМ провел полгода на правах аренды в тульском «Арсенале»