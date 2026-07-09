У зенитовца Латышонка есть 2 варианта в Москве

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок может переехать в Москву.

«Латышонок с большой долей вероятности окажется в Москве. Сторона игрока прорабатывает варианты с ЦСКА или «Динамо».

Третьим вратарем в «Зените» будет кто-то из системы – либо молодежь, либо вернувшийся из аренды Одоевский», – написал источник.