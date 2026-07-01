Назван клуб РПЛ, в который «Зенит» может отправить Латышонка

«Балтика» ведет переговоры по переходу вратаря Евгения Латышонка из «Зенита».

Приоритетный вариант – аренда голкипера. Сейчас клубы обсуждают вопрос о зарплате вратаря, которая составляет в районе 1 миллиона евро в год.

Калининградцы готовят замену своему вратарю Максиму Бориско, который может быть выкуплен ЦСКА за 180 миллионов рублей.

Альтернативный вариант для «Балтики» на случай, если не удастся договориться с «Зенитом», – 31-летний Никита Чагров из «Ротора». Его выкуп стоит 30 миллионов рублей. За игроком волгоградцев также следят два других клуба РПЛ.