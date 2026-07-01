Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван клуб РПЛ, в который «Зенит» может отправить Латышонка

Назван клуб РПЛ, в который «Зенит» может отправить Латышонка

1 июля, 12:48
4

«Балтика» ведет переговоры по переходу вратаря Евгения Латышонка из «Зенита».

Приоритетный вариант – аренда голкипера. Сейчас клубы обсуждают вопрос о зарплате вратаря, которая составляет в районе 1 миллиона евро в год.

Калининградцы готовят замену своему вратарю Максиму Бориско, который может быть выкуплен ЦСКА за 180 миллионов рублей.

Альтернативный вариант для «Балтики» на случай, если не удастся договориться с «Зенитом», – 31-летний Никита Чагров из «Ротора». Его выкуп стоит 30 миллионов рублей. За игроком волгоградцев также следят два других клуба РПЛ.

  • 28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.
  • Он выступал за «Балтику» в 2019–2024 годах.

Еще по теме:
Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб 5
«Зенит» объявил решение по Роберту Ренану 1
Селюк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Лучше бы в «Зенит» перешел» 12
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Ротор Зенит Балтика ЦСКА Чагров Никита Латышонок Евгений Бориско Максим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1782911713
Ну и зачем его брали?
Ответить
Бумбраш
1782929789
Взяли,испортили и избавляются,в этом вся гнилая зинаида
Ответить
neim
1782933416
Все, обзенитился ?
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Все новости
Все новости
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым
14:07
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»
12:39
16
«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым
12:23
12
Фото«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
12:14
Орлов раскритиковал воспитание игроков в «Зените»
11:38
7
ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия
10:56
7
В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову
10:29
10
«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье»
09:04
12
«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»
01:00
Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»
00:37
4
Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ
00:17
11
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
Вчера, 23:25
Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:35
4
Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»
Вчера, 21:50
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии
Вчера, 21:18
3
Самый дорогой легионер «Динамо» сделал заявление о своем будущем в клубе
Вчера, 20:58
Французский журналист прояснил позицию «ПСЖ» по трансферу Кисляка
Вчера, 20:44
«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона
Вчера, 20:16
5
Генич эмоционально отреагировал на смерть экс-форварда ЦСКА
Вчера, 19:59
Покинувший «Локомотив» Сарвели подписал контракт с новым клубом
Вчера, 19:29
Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием
Вчера, 19:07
3
«Спартак» победил в первом матче на летних сборах
Вчера, 18:55
14
Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
Вчера, 18:34
10
Бителло охарактеризовал Москву двумя прилагательными
Вчера, 18:25
3
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме
Вчера, 18:04
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 