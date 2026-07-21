Капитан «Спартака» развелся с женой после 14 лет отношений

Рамина Зобнина, жена капитана «Спартака» Романа Зобнина, сообщила о разводе.
Она опубликовала в соцсети видео на фоне дорогого автомобиля. Ролик сопровождается надписью: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь».
Одна из подписчиц поинтересовалась в комментариях, действительно ли пара рассталась. «Угу))», – ответила Рамина, не став раскрывать подробностей.
- У Романа и Рамины Зобниных двое детей – сын Роберт и дочь Регина.
- Пара начала отношения в 2012 году, дата свадьбы неизвестна.
- Воспитанник «Динамо» Зобнин в «Спартаке» с 2016 года.
Источник: «Бомбардир»