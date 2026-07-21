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Капитан «Спартака» развелся с женой после 14 лет отношений

Сегодня, 00:22
12

Рамина Зобнина, жена капитана «Спартака» Романа Зобнина, сообщила о разводе.

Она опубликовала в соцсети видео на фоне дорогого автомобиля. Ролик сопровождается надписью: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь».

Одна из подписчиц поинтересовалась в комментариях, действительно ли пара рассталась. «Угу))», – ответила Рамина, не став раскрывать подробностей.

  • У Романа и Рамины Зобниных двое детей – сын Роберт и дочь Регина.
  • Пара начала отношения в 2012 году, дата свадьбы неизвестна.
  • Воспитанник «Динамо» Зобнин в «Спартаке» с 2016 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (12)
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рылы
1784585504
лучше бы я не гуглил её фотки. 100% понимания зобнину, найдёт лучше. и 100% непонимания, как он с такой связался вообще. хотя барановскую не переплюнуть. как такой хриплой лошади можно было вдунуть, причём минимум трижды - загадка. нормальные люди столько не пьют.
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Everest13
1784587153
Ну видно понимает что карьера идёт к концу 😁, надо искать нового клоуна и помоложе с перспективой
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andrei-sarap-yandex
1784600879
хоть одна хорошая новость...как она могла с ним столько прожить ???? это всё из за нытья СУПЕРКУБКА
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Марк Аврелий!
1784607868
наконец то!
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subbotaspartak
1784608403
У меня 25.07.26 - 45 лет будет..., а что такое развёлся?
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ТяжелаяАртиллерия
1784613528
Ромина Зобнина, это бумбараш(или как его там).
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k611
1784613974
Это их личное дело. Вроде футбольный сайт, а не жёлтая пресса...
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MaxRnD
1784615848
Бизнес-план у очередной сколопендры удался
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kvm
1784618276
всё высосала...
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