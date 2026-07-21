Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, высказался о возможном уходе игрока из команды.
«Есть интерес из Испании, Турции и Италии. От клубов, которые могут платить в Россию. Но я не могу называть конкретные команды. Давайте подождeм и посмотрим, что случится», – сказал Ратковица.
Ранее сообщалось, что в словенце заинтересован «Коджаэлиспор», который уже начал обсуждать с футболистом условия сделки.
- 26-летний Дркушич с марта 2025 года провел за «Зенит» 44 матча.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»