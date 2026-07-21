Основной вратарь может уйти из «Зенита»

Агент Кирилл Ливанов, представляющий интересы вратаря Дениса Адамова, высказался о ситуации с новым контрактом «Зенита» с игроком.

Срок действующего соглашения истекает в середине 2027 года.

– Недавно в СМИ появилась информация, что переговоры по продлению контракта Дениса Адамова с «Зенитом» идут трудно. Так ли это?

– Пока что прослеживается сценарий Кругового.

– Вам поступило предложение о продлении контракта?

– Задайте вопрос Константину Георгиевичу Зырянову [председатель правления «Зенита»] , он уполномочен в данном вопросе.

– То есть загвоздка в переговорном процессе?

– Какие могут быть загвоздки? Денис Андреевич – лучший игрок «Зенита».

– Адамов хотел бы остаться в «Зените»?

– Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург – лучший город.