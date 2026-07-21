Основной вратарь может уйти из «Зенита»

Агент Кирилл Ливанов, представляющий интересы вратаря Дениса Адамова, высказался о ситуации с новым контрактом «Зенита» с игроком.
Срок действующего соглашения истекает в середине 2027 года.
– Недавно в СМИ появилась информация, что переговоры по продлению контракта Дениса Адамова с «Зенитом» идут трудно. Так ли это?
– Пока что прослеживается сценарий Кругового.
– Вам поступило предложение о продлении контракта?
– Задайте вопрос Константину Георгиевичу Зырянову [председатель правления «Зенита»] , он уполномочен в данном вопросе.
– То есть загвоздка в переговорном процессе?
– Какие могут быть загвоздки? Денис Андреевич – лучший игрок «Зенита».
– Адамов хотел бы остаться в «Зените»?
– Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург – лучший город.
- Воспитанник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента по истечении срока контракта с петербуржцами. Незадолго до ухода игрока отправляли в «Зенит-2».
- 28-летний Адамов провел за питерцев 61 матч, пропустил 36 мячей, сыграл на ноль в 30 встречах.