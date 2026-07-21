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Основной вратарь может уйти из «Зенита»

Вчера, 17:07
8

Агент Кирилл Ливанов, представляющий интересы вратаря Дениса Адамова, высказался о ситуации с новым контрактом «Зенита» с игроком.

Срок действующего соглашения истекает в середине 2027 года.

– Недавно в СМИ появилась информация, что переговоры по продлению контракта Дениса Адамова с «Зенитом» идут трудно. Так ли это?

– Пока что прослеживается сценарий Кругового.

– Вам поступило предложение о продлении контракта?

– Задайте вопрос Константину Георгиевичу Зырянову [председатель правления «Зенита»] , он уполномочен в данном вопросе.

– То есть загвоздка в переговорном процессе?

– Какие могут быть загвоздки? Денис Андреевич – лучший игрок «Зенита».

– Адамов хотел бы остаться в «Зените»?

– Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург – лучший город.

  • Воспитанник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента по истечении срока контракта с петербуржцами. Незадолго до ухода игрока отправляли в «Зенит-2».
  • 28-летний Адамов провел за питерцев 61 матч, пропустил 36 мячей, сыграл на ноль в 30 встречах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Денис
Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1784645056
пускай уходит....КРУГОВОЙ имел до окончания контракта полгода а АДАМОВ почти год....если какие клубы хотят договорится между ними ОК...а не как крыса КРУГОВОЙ заключил контракт с ЦСКА за спину ЗЕНИТа и поехал на сборы с командой...до этого обещал ЛОКО и кинул их....АДАМОВ поймал звезду...пускай клубы договорятся и УЙдёт из ЗЕНИТА
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Чилим.
1784645134
Агент Кирилл Ливанов, представляющий интересы вратаря Дениса Адамова, как истинный представитель моисеева народа, так ничего толком и не сказал.
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рылы
1784645231
убрать бы эту бесполезную прослойку, в виде агентов, которые только цену набивают и бешеные комиссии себе. такие же паскудники, как и риелторы.
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oyabun
1784647991
А чего ж поскромничал закончить "..А я лучший агент в мире!"?
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Semenycch
1784649951
Адамов не собирается никуда уходить, дело в том, что сейчас идут переговоры между агентом Адамова и руководством Зенита по поводу продления контракта. Все пункты контракта согласованны кроме одного - кусающего заработной платы. Зенит предлагает 1,7 миллиона Евро в год, это самая высокая возможная зарплата среди голкиперов в России. Даже Лукойл столько не платит. Но агент всякими грязными методами, вроде всяких интервью, хочет поднять зарплату Адамова и свою тоже до 2 Миллионов Евро. Руководство Зенита пока упирается. Наверняка найдут компромисс.
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Semenycch
1784651801
Зенит договорился с Ботафого по поводу перехода Данило, утрясается личный контракт. По поводу продажи Барриоса, похоже, принято однозначное решение. Очень жаль, Барриос мой любимый игрок в Зените.
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TOMSON
1784653974
Не того уровня, чтоб торговаться
Ответить
Бумбраш
1784655808
Скажи честно,западло когда тебя позором российского футбола кличут,а калитчик хороший,вот и решил уйти
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