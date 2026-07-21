Агент Тюкавина сказал, просит ли игрок забрать его из «Динамо»

Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с возможным переходом игрока в «Зенит».
«У Кости в субботу игра с «Крыльями Советов», он готовится. Это все, что я могу сказать. Столько всего говорят, не хочу гадать.
Закрыта ли история с переходом в «Зенит»? Откуда я знаю? Это вопрос к руководству «Динамо» и «Зенита». К нам какое это отношение имеет?
У Кости действующий контракт, он его исполняет. Сейчас начинается чемпионат, и морочить ему голову… Костя никуда не бегает и не пишет: «Заберите меня!» Как будет, так будет», – сказал Сафонов.
Ранее футбольный менеджер Тимур Гурцкая заявил, что футболист хотел бы продолжить карьеру в петербургском клубе.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Sport24