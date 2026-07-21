«Зенит» хочет продать двух легионеров

«Зенит» активно через посредников ищет возможность для продажи полузащитника Вильмара Барриоса и вингера Луиса Энрике.

Питерцы готовы рассмотреть предложения до 5 миллионов евро за трансфер колумбийца. Сообщается, что с высокой долей вероятности Барриос не продлит контракт с клубом.

Что касается Луиса Энрике, то питерцы готовы рассмотреть по нему предложения в размере 35-40 миллионов евро, хотя отступные за бразильца составляют 60 миллионов.