«Зенит» хочет продать двух легионеров

«Зенит» активно через посредников ищет возможность для продажи полузащитника Вильмара Барриоса и вингера Луиса Энрике.
Питерцы готовы рассмотреть предложения до 5 миллионов евро за трансфер колумбийца. Сообщается, что с высокой долей вероятности Барриос не продлит контракт с клубом.
Что касается Луиса Энрике, то питерцы готовы рассмотреть по нему предложения в размере 35-40 миллионов евро, хотя отступные за бразильца составляют 60 миллионов.
- Срок контракта 32-летнего Барриоса с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Колумбиец в прошлом сезоне сыграл за клуб в 35 встречах, отметился 1 ассистом. Также он принял участие в матче за Суперкубок России-2026.
- Соглашение 25-летнего Луиса Энрике с петербуржцами рассчитано до конца 2028-го. Бразилец в прошлом сезоне в 34 матчах за «Зенит» забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov