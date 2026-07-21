21-летний Батраков высказался о 10-летней разнице в возрасте со своей супругой

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как относится к тому, что супруга Ирина Подшибякина старше его на 10 лет.

– Наверняка сталкивался со стереотипом, что муж должен быть старше жены. Как к этому относишься?

– Раз я младше, значит, никак не отношусь. Если бы придавал этому значение или испытывал дискомфорт, у меня сейчас не было бы нового статуса.