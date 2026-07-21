21-летний Батраков высказался о 10-летней разнице в возрасте со своей супругой

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как относится к тому, что супруга Ирина Подшибякина старше его на 10 лет.
– Наверняка сталкивался со стереотипом, что муж должен быть старше жены. Как к этому относишься?
– Раз я младше, значит, никак не отношусь. Если бы придавал этому значение или испытывал дискомфорт, у меня сейчас не было бы нового статуса.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: «Чемпионат»