Подробности трансфера вратаря Бориско в ЦСКА

ЦСКА активировал опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 миллионов рублей.

Московский клуб направил калининградцам официальное предложение об активации отступных, закрепленных в контракте вратаря.

Бориско присоединится к ЦСКА после 1-го тура нового сезона – именно в этом матче армейцы встретятся с «Балтикой».