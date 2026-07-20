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Подробности трансфера вратаря Бориско в ЦСКА

Вчера, 19:41
12

ЦСКА активировал опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 миллионов рублей.

Московский клуб направил калининградцам официальное предложение об активации отступных, закрепленных в контракте вратаря.

Бориско присоединится к ЦСКА после 1-го тура нового сезона – именно в этом матче армейцы встретятся с «Балтикой».

  • В завершившемся сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
  • Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
  • По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим
Комментарии (12)
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Цугундeр
1784566111
)) Акинфеев поднял очки на лоб, отложил в сторону спицы и запомнив петельку, огорчительно закряхтел. Тороп , в знак солидарности, разочарованно зацокал чем-то..
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Strige
1784566170
А самого Бориско спросили, зачем ему идти в этот убогий ЦСКА, где сидит дед Акинфей? ))) Тем более в этом году ЦСКА дай бог в 10-ку попасть )))
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Император Бомжей
1784567277
Акинфеев на травме, Тороп ненадежный.. Бориско следовало бы купить было.
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САДЫЧОК
1784567399
Отличный вратарь! Как раз для нового тренера ЦСКА через полгода,когда уволят физрука.
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zigbert
1784573626
Вратарь хорошего уровня. Такой никому бы не помешал.
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Интерес
1784575470
Традиционный разбор ворованного авто на запчасти.
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BRO_football
1784580143
ЦСКА купил вратаря! Немыслимо! Видимо, в клубе настают совсем уж новые времена!
Ответить
boris63
1784592399
В такой ситуации Тороп может и поплыть,ждал,ждал а тут подстава.
Ответить
evgevg13
1784599718
Топору как и Балтике кирдык
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АЛЕКС 58
1784601451
Нападающего хорошего купите
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