Подробности трансфера вратаря Бориско в ЦСКА

ЦСКА активировал опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 миллионов рублей.
Московский клуб направил калининградцам официальное предложение об активации отступных, закрепленных в контракте вратаря.
Бориско присоединится к ЦСКА после 1-го тура нового сезона – именно в этом матче армейцы встретятся с «Балтикой».
- В завершившемся сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
- По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.
Источник: «Чемпионат»