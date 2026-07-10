Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за вратаря «Балтики»

ЦСКА выкупит вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско, активировав опцию за 180 млн рублей.
Руководство «Балтики» уже проинформировано о том, что в ближайшее время в клуб поступит официальное уведомление об активации отступных.
- В завершившемся сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
- По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.
Источник: «Чемпионат»