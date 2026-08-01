Талалаев прокомментировал трансфер вратаря Бориско в ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказался об уходе голкипера Максима Бориско в ЦСКА.

– На уходящей неделе совершилось значимое событие для команды – смена на вратарской позиции. Каковы ваши эмоции и как в связи с этим и в целом прошла подготовка к сегодняшней игре?

– Ну, эмоции я уже свои продемонстрировал. Сейчас, наверное, поздно, уже прошла неделя после этого. Сегодня Евгений Латышонок в воротах – это самое главное. Посмотрим, что нам эта игра покажет.