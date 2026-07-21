Даку может перейти в московский клуб

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов одобрил переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
Московский клуб готов выплатить сумму отступных в размере 10 миллионов евро, однако переговоры о зарплате футболиста еще не начинались. Кроме того, в руководстве ЦСКА продолжают обсуждать целесообразность этого трансфера.
- У 28-летнего Даку в 91 матче за «Рубин» 36 голов, 13 ассистов.
- Новый сезон для ЦСКА стартует в пятницу, 24 июля.
- В 1-м туре РПЛ команда примет калининградскую «Балтику» на «ВЭБ Арене».
Источник: «Чемпионат»