Даку может перейти в московский клуб

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов одобрил переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Московский клуб готов выплатить сумму отступных в размере 10 миллионов евро, однако переговоры о зарплате футболиста еще не начинались. Кроме того, в руководстве ЦСКА продолжают обсуждать целесообразность этого трансфера.