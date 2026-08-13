Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»

Павел Мамаев уверен, что Мирлинд Даку станет основным нападающим «Спартака».
– Как вам Даку в первом матче за «Спартак»?
– Он играл даже не в стартовом составе, тяжело комментировать, надо дать хотя бы три-четыре игры ему.
– В стартовом составе должен играть Даку, а не Угальде?
– Угальде проводит третий сезон в России, у него был отрезок, чтобы завоевать себе твердое место в составе, у него не получилось это сделать за два с половиной сезона…
Сейчас купили человека, на которого рассчитывают в первую очередь. Думаю, Даку покупали не для того, чтобы он выходил на замену на 20 минут. Тренер в любом случае будет делать ставку на Мирлинда.
- Даку вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче красно-белых в 3-м туре РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.
- Сумма трансфера 28‑летнего форварда сборной Албании составила 11 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»