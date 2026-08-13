Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»

Павел Мамаев уверен, что Мирлинд Даку станет основным нападающим «Спартака».

– Как вам Даку в первом матче за «Спартак»?

– Он играл даже не в стартовом составе, тяжело комментировать, надо дать хотя бы три-четыре игры ему.

– В стартовом составе должен играть Даку, а не Угальде?

– Угальде проводит третий сезон в России, у него был отрезок, чтобы завоевать себе твердое место в составе, у него не получилось это сделать за два с половиной сезона…

Сейчас купили человека, на которого рассчитывают в первую очередь. Думаю, Даку покупали не для того, чтобы он выходил на замену на 20 минут. Тренер в любом случае будет делать ставку на Мирлинда.