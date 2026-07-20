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  • В Госдуме высказались о варианте вновь провести ЧМ в России

В Госдуме высказались о варианте вновь провести ЧМ в России

Вчера, 18:30
11

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала желание США вновь принять чемпионат мира. О нем заявил президент Дональд Трамп.

Роднина дала понять, что у России таких планов пока нет.

«Мы отличаемся от Трампа тем, что в России очень взвешенно относимся к любому своему выдвижению, предложению и выражению взглядов. У нас этого «трампизма» нет, такого желания получить все и сразу», – сказала Роднина.

  • Россия принимала ЧМ в 2018 году.
  • Его выиграла Франция.
  • Следующий ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а также по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

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Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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...уефан
1784562531
...дневальный, кто скурил розовые очки - ты или Роднина!?... В их смотреть нужно, а не курить...
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Semenycch
1784563340
Роднина гражданка США...
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tolikumynski
1784565010
Каждый день ставлю на матчи по футболу. Играю с прoгнозами от сервиса ставкапрогнозру. Найдите в Яндексе. С 2013 года работают. Гарантии на все прoгнозы.
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FFR
1784565276
Эту чушь даже комментировать не хочется.
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R_a_i_n
1784567373
Пиндоска еще будет про наши планы рассказывать.
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Бумбраш
1784569042
В Госдуме высказались :"зинка гумно! Срамота российского футбола!!!"
Ответить
NewLife
1784569131
🤣🤣🤣
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Юбиляр
1784569425
Осенью выборы в Госдуму !!! Все на выборы - понимаю, что наивно, но... 😲
Ответить
Император 1
1784569725
Других проблем хватает.
Ответить
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