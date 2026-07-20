В Госдуме высказались о варианте вновь провести ЧМ в России

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала желание США вновь принять чемпионат мира. О нем заявил президент Дональд Трамп.
Роднина дала понять, что у России таких планов пока нет.
«Мы отличаемся от Трампа тем, что в России очень взвешенно относимся к любому своему выдвижению, предложению и выражению взглядов. У нас этого «трампизма» нет, такого желания получить все и сразу», – сказала Роднина.
- Россия принимала ЧМ в 2018 году.
- Его выиграла Франция.
- Следующий ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а также по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.
Источник: «Р-Спорт»