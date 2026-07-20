Тренер Испании раскрыл, что сказал игрокам перед финалом ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, как напутствовал подопечных перед финалом ЧМ-2026 с Аргентиной (1:0).
«Я сказал им: «Господа, у нас свидание с историей, и мы должны прийти первыми».
После матча некоторые игроки подошли и спросили: «Что нам еще осталось выиграть?» Я ответил: матч в сентябре. Нам еще очень многое предстоит выиграть.
А в дополнительное время я сказал им, что нужно продолжать в том же духе, потому что мы были лучше», – сказал де ла Фуэнте.
- Единственный гол в финале забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
- Срок контракта 65-летнего де ла Фуэнте о работе на посту главного тренера сборной Испании рассчитан до конца июля 2028 года.
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Источник: Marca