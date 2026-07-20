Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе Испании на чемпионате мира-2026.

«Испания невероятно хороша. Просто без шансов для Аргентины, Франции или Португалии. Испания это заслужила: футбол, который показывала сборная, и уверенность в своих действиях просто потрясают.

Луис Энрике, Гвардиола, Эмери – воспитанники испанского футбола доминируют в Европе. А теперь Испания вновь лучшая и на мировой арене», – сказал Абаскаль.