Пост Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост после поражения в финале ЧМ-2026 от Испании.

«Боль невыносима, и потребуется время, чтобы эта рана зажила. Но я также храню в памяти всe хорошее… Матчи, в которых мы переломили ход событий, отдав все силы, которые навсегда останутся в нашей памяти, поддержка всей страны, которая вместе с упорным трудом и усилиями этой команды привела нас снова к тому, что мы оказались в числе лучших в мире.

Сегодня трудно в полной мере оценить то, чего мы достигли, однако эта команда дважды подряд выходила в финал чемпионата мира. От всего сердца благодарю вас за каждое сообщение. В очередной раз нам удалось объединиться как страна и быть вместе, разделяя огромную гордость быть аргентинцами. Также хочу поздравить Испанию с победой на чемпионате», – написал Месси в соцсети.