Инфантино вручил чемпионские перстни игрокам сборной Испании

ФИФА впервые в истории наградила чемпионов мира специальными золотыми перстнями.

После окончания финала Испания – Аргентина (1:0) президент ФИФА Джанни Инфантино пришел в раздевалку победителей, где лично вручил один из первых перстней капитану Родри. Полузащитник примерил украшение и сфотографировался с главой организации.

Аналогичные памятные награды получили и другие игроки сборной Испании, включая Ламина Ямаля и Педро Порро. Кроме того, футболистам вручили копии Кубка мира.

ФИФА изготовила 30 эксклюзивных чемпионских перстней для победителей турнира. На одной стороне каждого изображен Кубок мира, на другой – символика сборной-чемпиона.

Каждый перстень имеет индивидуальный номер, изготовлен по размеру владельца и сопровожден сертификатом подлинности. После финала игрокам выдали временные версии, а окончательные изготовят позже с учетом индивидуальных параметров.

Всего ФИФА произвела 2026 перстней. Из них 30 предназначены для чемпионов мира, а остальные 1996 поступят в продажу для болельщиков. Стоимость одного такого перстня составит около 148 тысяч долларов.

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