За Тикнизяна предложили 7 миллионов

«Олимпиакос» вышел на представителей защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна.

Греческий клуб готов заплатить за игрока до 7 миллионов евро. Также пирейцы согласны увеличить футболисту зарплату до 1 миллиона евро в год. Сейчас Тикнизян зарабатывает 700 тысяч.

В «Црвене Звезде» не хотят отпускать экс-игрока «Локомотива» и ЦСКА, потому что идeт квалификация Лиги чемпионов. Белградцы рассмотрят вариант с трансфером, если «Олимпиакос» сделает предложение в 7-10 миллионов евро.