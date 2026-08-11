За Тикнизяна предложили 7 миллионов

«Олимпиакос» вышел на представителей защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна.
Греческий клуб готов заплатить за игрока до 7 миллионов евро. Также пирейцы согласны увеличить футболисту зарплату до 1 миллиона евро в год. Сейчас Тикнизян зарабатывает 700 тысяч.
В «Црвене Звезде» не хотят отпускать экс-игрока «Локомотива» и ЦСКА, потому что идeт квалификация Лиги чемпионов. Белградцы рассмотрят вариант с трансфером, если «Олимпиакос» сделает предложение в 7-10 миллионов евро.
- 27-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Црвену Звезду» 6 матчей.
- Срок контракта игрока сборной Армении с белградцами рассчитан до середины 2028 года.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»