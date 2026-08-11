«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов

«Хапоэль» из Беэр-Шевы обыграл «Црвену Звезду» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой гостей со счeтом 2:0. Первая игра также осталась за израильской командой (1:0), поэтому по сумме двух матчей «Хапоэль» победил с общим счeтом 3:0.

На 61-й минуте счeт открыл нападающий гостей Игор Златанович, а на 79-й минуте форвард Джавон Ист удвоил преимущество «Хапоэля».

На 57-й минуте главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович получил красную карточку и покинул техническую зону.