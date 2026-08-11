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«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов

11 августа, 23:23
5

«Хапоэль» из Беэр-Шевы обыграл «Црвену Звезду» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой гостей со счeтом 2:0. Первая игра также осталась за израильской командой (1:0), поэтому по сумме двух матчей «Хапоэль» победил с общим счeтом 3:0.

На 61-й минуте счeт открыл нападающий гостей Игор Златанович, а на 79-й минуте форвард Джавон Ист удвоил преимущество «Хапоэля».

На 57-й минуте главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович получил красную карточку и покинул техническую зону.

  • «Хапоэль» продолжит борьбу в квалификационном раунде плей-офф.
  • Первые матчи этой стадии пройдут 18-19 августа, ответные – 25-26 августа.
  • Станкович в 2024-2025 годах тренировал «Спартак».

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Сербия. Суперлига Хапоэль БШ Црвена Звезда Станкович Деян
Комментарии (5)
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Нейтральный болельщик
1786490211
Такого провала даже представить сложно было (без сарказма)
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_Sasha_
1786509278
Помним)))
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FWSPM
1786512388
чушь не пишите. хапоэль сильная команда так что в этой паре изначально было 50/50/ главное приплести к любой теме Спартак
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k611
1786521328
Не 6:0 же они проиграли. И потом сербскому клубу сложно конкурировать в еврокубках, это в своем чемпионате у них почти нет конкурентов и нет должного сопротивления других команд.
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zigbert
1786527235
Црвена Звезда уже давно не является законодателем мод в еврокубках. Дело даже не в Станковиче.
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