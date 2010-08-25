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Команды
Хапоэль БШ
€ 15 млн
Хапоэль БШ
Беер-Шева
Стадион:
Тото Тернер
Сайт:
http://hbsfc.co.il/
Тренер:
Ран Козух
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Таблица
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Трансляция
«Сабах» – «Хапоэль БШ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Сабах» – «Хапоэль Беер-Шева»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Хапоэль БШ» – «Сабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Хапоэль Беер-Шева» – «Сабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Трансляция
«Црвена Звезда» – «Хапоэль БШ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Црвена Звезда» – «Хапоэль Беер-Шева»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Трансляция
«Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Хапоэль Беер-Шева» – «Викингур»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Российский футболист стал вице-чемпионом Израиля
21 мая
1
«Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:50
Прогноз на точный счeт матча «Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 09:02
«Левски» – «Хапоэль БШ»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:12
Прогноз на точный счeт матча «Левски» – «Хапоэль БШ»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:14
«Локомотив» рассматривает четырех полузащитников вместо Веры
2025.06.27 23:23
2
ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля
2025.06.18 13:35
2
Шушеначев перешел в клуб из ФНЛ
2024.09.13 09:38
Российского футболиста раскритиковали в Израиле за пост о Палестине
2023.10.11 08:40
8
Шапи стал серебряным призером чемпионата Израиля
2023.05.21 08:31
1
Пост
В начале года Шапи ударил соперника локтем по лицу. Сейчас – дал пощечину в массовой драке и заработал бан на 10 матчей
2023.05.13 11:36
8
Шапи получил длительную дисквалификацию в чемпионате Израиля
2023.05.12 18:59
1
Шапи могут дисквалифицировать на 12 матчей за драку в чемпионате Израиля
2023.05.11 10:39
«Хапоэль» БШ может отказаться от выкупа Шапи из-за его участия в драке – ему грозит длительная дисквалификация
2023.05.03 22:20
5
«Хапоэль» выкупит Шапи у «Краснодара», но при одном условии
2023.05.01 20:44
У нападающего «Локомотива» Игнатьева есть предложение из Израиля
2023.04.04 18:26
1
Агент Игнатьева объяснил, почему форвард «Локомотива» не перешел в «Хапоэль»
2023.02.03 11:59
1
2
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