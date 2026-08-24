Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэль Беер-Шева» пройдет 25 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. В первом матче сильнее оказались израильтяне, победившие дома со счeтом 2:1, и теперь хозяевам предстоит отыгрывать минимальное преимущество соперника. Обе команды подходят к ответной игре на победных сериях: «Сабах» выиграл четыре последних домашних матча, а «Хапоэль» одержал четыре победы подряд. Кто же пробивается в групповой этап Лиги чемпионов – хозяева, которые сделают всe возможное при поддержке родных трибун, или гости, которые уверенно чувствуют себя в еврокубках и имеют преимущество после первого матча?

Кто победит в матче

«Сабах» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою результативную атаку. В пяти последних матчах хозяева забивают в среднем 2,00 гола за игру, при этом они забивают в тринадцати последних матчах подряд – внушительная серия, которая говорит о стабильности у чужих ворот. Оборона «Сабаха» также действует надeжно: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. В нынешней квалификации азербайджанский клуб уже прошeл «КуПС» и «Орхус», причeм дома разгромил датчан со счeтом 4:0. Однако в первом матче с «Хапоэлем» «Сабах» уступил (1:2), пропустив два мяча. Теперь хозяевам необходимо побеждать с разницей как минимум в один мяч, чтобы перевести игру в овертайм, или побеждать с разницей в два гола для выхода в групповой этап. Поддержка трибун и атакующий потенциал дают «Сабаху» шанс на успех.

«Хапоэль Беер-Шева» подходит к ответной игре с преимуществом после победы в первом матче и с отличной формой. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в шестнадцати последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. При этом оборона израильтян действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В квалификации «Хапоэль» уверенно прошeл «Викингур Рейкьявик» и «Црвену Звезду», не пропустив от сербского гранда в двух матчах. Гости умеют играть на результат и держать оборону, а их опыт в еврокубках может стать решающим фактором. Однако им предстоит сложный выезд, и при любом пропущенном голе их преимущество становится шатким.

Итоговый вывод: «Сабах» дома очень силeн и стабильно забивает, но «Хапоэль» имеет преимущество после первого матча и обладает крепкой обороной. Обе команды редко проигрывают в последнее время, но хозяевам необходимо отыгрываться, что может привести к открытому футболу. Наиболее вероятный исход – победа «Сабаха» с минимальным перевесом, которая позволит сравнять счeт по сумме двух матчей.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Хапоэль Беер-Шева» победил со счeтом 2:1, забив по голу в каждом тайме. «Сабах» ответил одним мячом, сохранив шансы на выход в групповой этап. Текущая форма обеих команд впечатляет: «Сабах» выиграл четыре домашних матча подряд и забивает в тринадцати последних встречах, тогда как «Хапоэль» не знает поражений и забивает в шестнадцати последних матчах. Оборона гостей выглядит надeжнее, но домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев делают ответный матч непредсказуемым.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 6 Забитых мячей 4 3 В среднем за матч 2 5:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд Сабах 5 : 2 Хапоэль БШ Лига чемпионов, 4 раунд Сабах 5 : 2 Хапоэль БШ Лига чемпионов, 4 раунд Хапоэль БШ 2 : 1 Сабах

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сабаха» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и необходимость отыгрываться после первого матча должны помочь хозяевам одержать победу, несмотря на надeжную оборону «Хапоэля». Гости способны забить, но их преимущество после первого матча может сыграть с ними злую шутку, если «Сабах» быстро откроет счeт. Рекомендуемая ставка – победа «Сабаха» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Сабахом» и «Хапоэль Беер-Шева» состоится 25 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.