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«Сабах» – «Хапоэль Беер-Шева»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

24 августа 2026 10:31
Сабах - Хапоэль БШ
25 авг. 2026, вторник 19:45 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Сабаха»
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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэль Беер-Шева» пройдет 25 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. В первом матче сильнее оказались израильтяне, победившие дома со счeтом 2:1, и теперь хозяевам предстоит отыгрывать минимальное преимущество соперника. Обе команды подходят к ответной игре на победных сериях: «Сабах» выиграл четыре последних домашних матча, а «Хапоэль» одержал четыре победы подряд. Кто же пробивается в групповой этап Лиги чемпионов – хозяева, которые сделают всe возможное при поддержке родных трибун, или гости, которые уверенно чувствуют себя в еврокубках и имеют преимущество после первого матча?

Кто победит в матче

«Сабах» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою результативную атаку. В пяти последних матчах хозяева забивают в среднем 2,00 гола за игру, при этом они забивают в тринадцати последних матчах подряд – внушительная серия, которая говорит о стабильности у чужих ворот. Оборона «Сабаха» также действует надeжно: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. В нынешней квалификации азербайджанский клуб уже прошeл «КуПС» и «Орхус», причeм дома разгромил датчан со счeтом 4:0. Однако в первом матче с «Хапоэлем» «Сабах» уступил (1:2), пропустив два мяча. Теперь хозяевам необходимо побеждать с разницей как минимум в один мяч, чтобы перевести игру в овертайм, или побеждать с разницей в два гола для выхода в групповой этап. Поддержка трибун и атакующий потенциал дают «Сабаху» шанс на успех.

«Хапоэль Беер-Шева» подходит к ответной игре с преимуществом после победы в первом матче и с отличной формой. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в шестнадцати последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. При этом оборона израильтян действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В квалификации «Хапоэль» уверенно прошeл «Викингур Рейкьявик» и «Црвену Звезду», не пропустив от сербского гранда в двух матчах. Гости умеют играть на результат и держать оборону, а их опыт в еврокубках может стать решающим фактором. Однако им предстоит сложный выезд, и при любом пропущенном голе их преимущество становится шатким.

Итоговый вывод: «Сабах» дома очень силeн и стабильно забивает, но «Хапоэль» имеет преимущество после первого матча и обладает крепкой обороной. Обе команды редко проигрывают в последнее время, но хозяевам необходимо отыгрываться, что может привести к открытому футболу. Наиболее вероятный исход – победа «Сабаха» с минимальным перевесом, которая позволит сравнять счeт по сумме двух матчей.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Хапоэль Беер-Шева» победил со счeтом 2:1, забив по голу в каждом тайме. «Сабах» ответил одним мячом, сохранив шансы на выход в групповой этап. Текущая форма обеих команд впечатляет: «Сабах» выиграл четыре домашних матча подряд и забивает в тринадцати последних встречах, тогда как «Хапоэль» не знает поражений и забивает в шестнадцати последних матчах. Оборона гостей выглядит надeжнее, но домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев делают ответный матч непредсказуемым.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
6
Забитых мячей
4
3
В среднем за матч
2
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лига чемпионов, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
19.08.2026
Сабах

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сабах
92
Стас Покатилов
(К) ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Джой-Лэнс Микелс
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
13
Иван Лепиньица
ЦП
8
Christian Nwachukwu
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
12
Итай Ротман
ЦЗ
4
Мигел Витор
(К) ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
28
Niv Yehoshua
ЦП
9
Захи Ахмед
ЛФ
66
Игор Златанович
ЦФ
20
J. East
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Сабах
94
Ravan Mirzammadov
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
4
Aden McCarthy
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
16
Rauf Rustamli
ЦП
88
R. Fernandes
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
23
Younes Lachaab
ЦФ
99
Patrick Orphe M'Bina
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
Хапоэль БШ
34
Marco Wolff
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Roy Levy
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
4-1-3-2
92
Покатилов
27
Пухач
3
Сольве
5
Дашдамиров
80
Зедадка
7
Рахмоналиев
13
Лепиньица
8
21
Шимич
20
Микелс
11
Паррис
4-1-1-4
1
Марсиано
2
Мизрахи
12
Ротман
4
Витор
5
Амадор
25
Вентура
28
7
Перец
20
66
Златанович
9
Ахмед
27
Пухач
4
4
27
Пухач
8
10
Исаев
10
Исаев
8
21
Шимич
6
Хайбулаев
6
Хайбулаев
21
Шимич
7
Рахмоналиев
34
Северина
34
Северина
7
Рахмоналиев
11
Паррис
99
99
11
Паррис
12
Ротман
13
Давидзаде
13
Давидзаде
12
Ротман
2
Мизрахи
3
Балтакса
3
Балтакса
2
Мизрахи
28
18
18
28
20
14
Маледе
14
Маледе
20
Остались в запасе
Сабах
Хапоэль БШ
94
Ravan Mirzammadov
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
88
R. Fernandes
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
34
Marco Wolff
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
94
Ravan Mirzammadov
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
16
Rauf Rustamli
ЦП
88
R. Fernandes
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
Остались в запасе
34
Marco Wolff
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
27
Йоан Стоянов
ПВ
8
Мохамад Кнаан
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Ран Козух
Сабах
Точно не сыграют
Khayal Aliyev
ЦП
Хапоэль БШ
Точно не сыграют
Дан Битон
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сабаха» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и необходимость отыгрываться после первого матча должны помочь хозяевам одержать победу, несмотря на надeжную оборону «Хапоэля». Гости способны забить, но их преимущество после первого матча может сыграть с ними злую шутку, если «Сабах» быстро откроет счeт. Рекомендуемая ставка – победа «Сабаха» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Сабахом» и «Хапоэль Беер-Шева» состоится 25 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Сабах» – «Хапоэль Беер-Шева»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Сабаха»
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Хапоэль БШ Сабах
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