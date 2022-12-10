- 3 февраля
- 11:59 Агент Игнатьева объяснил, почему форвард «Локомотива» не перешел в «Хапоэль»
- 30 января
- 14:17 «Хапоэль» хочет купить Игнатьева у «Локомотива» до среды 5
- 20 января
- 00:28 «Маккаби» (Нетанья) выиграл Кубок израильской лиги, не забив ни одного гола
- 16 января
- 14:50 Стало известно, за какую сумму «Хапоэль» выкупит Шапи у «Краснодара» 1
- 10 декабря 2022
- 16:37 Агент: «Хапоэль» точно выкупит Шапи у «Краснодара»
- 2 ноября 2022
- 23:36 Агент ответил, обижается ли Шапи на «Краснодар» 4
- 1 ноября 2022
- 23:26 Агент Шапи заявил, что «Хапоэль» выкупит футболиста у «Краснодара»
- 17:30 Агент Шапи отреагировал на новость о планах «Хапоэля» выкупить игрока у «Краснодара» 1
- 14:14 «Хапоэль» готов выкупить Шапи у «Краснодара» за 1 миллион 1
- 23 октября 2022
- 11:46 Гол Шапи помог «Хапоэлю» БШ победить на выезде иерусалимский «Хапоэль»
- 12 октября 2022
- 14:37 Форвард «Леха» не попал на матч с «Хапоэлем» БШ из-за проблем с визой. Польша на прошлой неделе не пустила Шапи 4
- 5 октября 2022
- 07:33 Орещук: «Многие поляки не одобряют решение не пускать Шапи в страну»
- 4 октября 2022
- 23:22 Булыкин – о недопуске Шапи в Польшу: «Закон страны превыше всего»
- 21:29 Канчельскис: «Глупые люди не пускают Шапи в Польшу. Полнейшее безобразие!» 2
- 3 октября 2022
- 15:59 В УЕФА прокомментировали отказ Польши пускать Сулейманова в страну на матч Лиги конференций
- 12:53 Шапи не сыграет с «Лехом» в Лиге конференций. Его не пускают в Польшу из-за российского гражданства 1
- 2 октября 2022
- 17:20 У Шапи возникли сложности со въездом в Польшу из-за российского гражданства
- 11 сентября 2022
- 22:33 Гол Шапи помог «Хапоэлю» БШ одержать волевую победу над «Хапоэлем» ТА
- 8 сентября 2022
- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
- 29 августа 2022
- 00:58 Тренер «Хапоэля»: «Шапи способен развалить любую защиту» 3
- 28 августа 2022
- 22:58 Агент Шапи: «Думаю, страница с «Краснодаром» для нас перевернута» 1
- 20:58 Шапи забил гол за «Хапоэль». В прошлой игре он сделал ассист 1
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 00:55 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 1
- 25 августа 2022
- 22:50 Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль» 1
- 22 августа 2022
- 11:29 Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал уход Шапи в «Хапоэль» 1