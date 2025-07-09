10 июля на стадионе «Георгий Аспарухов» в Софии состоится один из центральных матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы – «Левски» примет «Хапоэль Беэр-Шеву». Обе команды подходят к встрече в прекрасной форме и показывают результативный футбол. Болгары выдали мощную серию из четырeх побед подряд, израильтяне – не проигрывают на протяжении семи матчей и стабильно забивают. Это встреча команд, ориентированных на атаку, но умеющих держать баланс между линиями.

«Левски»

Софийский клуб провeл уверенную серию товарищеских матчей, выиграв все четыре июльские встречи. Команда обыграла «Берое» (3:2), «Монтану» (3:0), «Радник» (1:0) и «Спартак Плевен» (5:1), продемонстрировав отличную реализацию и командную сыгранность. За 5 последних матчей «Левски» забил 12 голов (в среднем 2.4 за игру) и пропустил всего 3 (0.6). В атаке особенно выделяется фланговая активность и скорость в переходах, а оборона действует организованно, не позволяя соперникам создавать много. «Левски» забивает в 4 матчах подряд и будет мотивирован показать себя на домашней арене.

«Хапоэль БШ»

Израильский клуб также в отличной форме: 13 забитых мячей в последних 5 играх, в среднем 2.6 за матч. В товарищеских встречах сыграли вничью с «Краковией» (1:1) и обыграли «Гурник» (4:2), до этого уверенно прошли «Бейтар» (2:0) и разгромили «Хапоэль Хайфу» (5:0) в чемпионате. Команда универсальна в атаке, умеет создавать моменты как позиционно, так и на контратаках. В то же время оборона не без слабых мест: 4 пропущенных мяча за 5 матчей, в среднем 0.8 за игру. Но главное – стабильная результативность: «Хапоэль БШ» забивает в 20 матчах подряд.

Факты о командах:

«Левски»

Побеждает в 4 матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 2.4 гола за игру, 0.6 – пропущенных

Товарищеские матчи выиграны с общим счeтом 12:3

«Хапоэль БШ»

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Забивает в 20 матчах подряд

В среднем 2.6 гола за игру, 0.8 – пропущенных

Отлично готов физически и вариативен в атаке

Прогноз на матч «Левски» – «Хапоэль БШ»

Сложный для прогноза матч: обе команды уверенно атакуют и имеют хорошие серии. «Левски» будет использовать поддержку домашних трибун и агрессивный старт, но «Хапоэль БШ» опасен в любом состоянии. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: