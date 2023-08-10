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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Левски
Хапоэль БШ - Левски: обзор матча 10 августа 2023
Хапоэль БШ
10.08.2023, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Левски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хапоэль БШ - Левски
88'
Замена
И. Попов
️️️️
Рикардиньо
Желтая карточка
М. Витор
87'
Желтая карточка
Ш. Элиас
77'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
G. Badash
71'
Замена
Т. Хемед
️️️️
П. Климала
71'
69'
Желтая карточка
А. Краев
Замена
A. Sefer
️️️️
К. Петерсон
57'
38'
Желтая карточка
Х. Кордоба
35'
Замена
П. Галчев
️️️️
М. Петков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
19
Шай Элиас
ОП
24
Guy Badash
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
37
Дарлан
ОП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
97
Welton
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
36
Jonathan Shani
ВР
3
Harel Shalom
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
17
Alon Turgeman
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Марсиано
35
Барейро
4
Витор
22
Лопеш
5
Абу
19
Элиас
24
7
Петерсон
10
Паун-Александру
8
9
Климала
3-2-1-1-3
1
Андреев
55
33
Кордоба
6
Цунами
8
Краев
37
Дарлан
10
88
Петков
39
Рикардиньо
7
Роналдо
97
24
11
Йехезкель
11
Йехезкель
24
7
Петерсон
7
7
7
Петерсон
9
Климала
10
Хемед
10
Хемед
9
Климала
88
Петков
27
Галчев
27
Галчев
88
Петков
39
Рикардиньо
71
Попов
71
Попов
39
Рикардиньо
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Левски
55
Нив Элиаси
ВР
36
Jonathan Shani
ВР
3
Harel Shalom
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
17
Alon Turgeman
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
36
Jonathan Shani
ВР
3
Harel Shalom
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
17
Alon Turgeman
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
99
Ivan Andonov
ВР
97
Hassimi Fadiga
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Хапоэль БШ - Левски
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль БШ
- : -
10.12.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
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