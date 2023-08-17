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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Левски - Хапоэль БШ
Левски - Хапоэль БШ: обзор матча 17 августа 2023
Левски
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
15'
W.
90+6'
Роналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Хапоэль БШ
90'
+9
Желтая карточка
Ш. Элиас
ГОЛ! 2:0!
Роналдо
90'
+6
Желтая карточка
И. Стефанов
89'
Замена
И. Стефанов
️️️️
Рикардиньо
82'
Желтая карточка
Цунами
77'
76'
Замена
К. Петерсон
️️️️
R. Gordana
64'
Желтая карточка
Э. Лопеш
63'
Замена
A. Turgeman
️️️️
П. Климала
Замена
K. van der Kaap
️️️️
A. Ivanov Mitkov
63'
59'
Замена
П. Климала
️️️️
Т. Хемед
42'
Желтая карточка
R. Gordana
Желтая карточка
A. Ivanov Mitkov
21'
ГОЛ! 1:0!
W.
Пас отдал
П. Галчев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
37
Дарлан
ОП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
19
Шай Элиас
ОП
24
Guy Badash
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
8
Roy Gordana
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Левски
99
Ivan Andonov
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
2
Ari Merenstein
ЦЗ
3
Harel Shalom
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
15
Илай Мадмон
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
7
A. Sefer
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
17
Alon Turgeman
ЦФ
4-2-1-3
1
Андреев
50
Димитров
33
Кордоба
6
Цунами
27
Галчев
8
Краев
37
Дарлан
10
97
39
Рикардиньо
7
Роналдо
4-1-1-2-2
1
Марсиано
5
Абу
4
Витор
22
Лопеш
35
Барейро
19
Элиас
24
22
Стоянов
10
Паун-Александру
10
Хемед
8
10
55
55
10
39
Рикардиньо
13
Стефанов
13
Стефанов
39
Рикардиньо
8
7
Петерсон
7
Петерсон
8
10
Хемед
9
Климала
9
Климала
10
Хемед
Климала
17
17
Климала
Остались в запасе
Левски
Хапоэль БШ
99
Ivan Andonov
ВР
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
55
Нив Элиаси
ВР
2
Ari Merenstein
ЦЗ
3
Harel Shalom
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
7
A. Sefer
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
99
Ivan Andonov
ВР
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
2
Ari Merenstein
ЦЗ
3
Harel Shalom
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
7
A. Sefer
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Левски - Хапоэль БШ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Хапоэль БШ
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль БШ
- : -
10.12.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
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