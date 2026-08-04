04.08.2026, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Хапоэль БШ
Хапоэль БШ
4-1-1-4
1
Марсиано
12
3
Балтакса
4
Витор
2
Мизрахи
25
Вентура
28
9
Ахмед
7
Перец
20
66
Златанович
4-2-3-1
1
Матеус
66
Соль
32
Люккассен
25
Эракович
23
Тикнизян
33
Крунич
15
Абу Фани
14
Букари
22
Костов
4
Иванич
17
Дуарте
2
Мизрахи
5
Амадор
5
Амадор
2
Мизрахи
7
Перец
8
Кнаан
8
Кнаан
7
Перец
20
19
19
20
15
Абу Фани
70
Чам
70
Чам
15
Абу Фани
14
Букари
10
Катай
10
Катай
14
Букари
4
Иванич
21
Элшник
21
Элшник
4
Иванич
22
Костов
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Костов
17
Дуарте
75
Лоизу
75
Лоизу
17
Дуарте
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Црвена Звезда
34
Marco Wolff
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
77
Иван Гутеша
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
27
Matej Strika
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
34
Marco Wolff
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
27
Matej Strika
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Хапоэль БШ - Црвена Звезда
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Хапоэль БШ» против «Црвены Звезды», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»