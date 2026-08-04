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  • «Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 19:20
Хапоэль БШ
04.08.2026, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Црвена Звезда
38' З. Ахмед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
12
Itay Rotman
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
28
Niv Yehoshua
ЦП
9
Захи Ахмед
ЛФ
66
Игор Златанович
ЦФ
20
J. East
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
22
Василие Костов
АП
14
Осман Букари
ПВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Хапоэль БШ
34
Marco Wolff
ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
8
Мохамад Кнаан
ПВ
27
Йоан Стоянов
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
27
Matej Strika
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
10
Александар Катай
ЛВ
21
Тими Элшник
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Джей Энем
ЦФ
4-1-1-4
1
Марсиано
12
3
Балтакса
4
Витор
2
Мизрахи
25
Вентура
28
9
Ахмед
7
Перец
20
66
Златанович
4-2-3-1
1
Матеус
66
Соль
32
Люккассен
25
Эракович
23
Тикнизян
33
Крунич
15
Абу Фани
14
Букари
22
Костов
4
Иванич
17
Дуарте
2
Мизрахи
5
Амадор
5
Амадор
2
Мизрахи
7
Перец
8
Кнаан
8
Кнаан
7
Перец
20
19
19
20
15
Абу Фани
70
Чам
70
Чам
15
Абу Фани
14
Букари
10
Катай
10
Катай
14
Букари
4
Иванич
21
Элшник
21
Элшник
4
Иванич
22
Костов
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Костов
17
Дуарте
75
Лоизу
75
Лоизу
17
Дуарте
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Црвена Звезда
34
Marco Wolff
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
77
Иван Гутеша
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
27
Matej Strika
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
34
Marco Wolff
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Roy Levy
ЦП
23
Eitay Hazout
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
21
Yoav Koren
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
27
Matej Strika
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Хапоэль БШ - Црвена Звезда
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Хапоэль БШ» против «Црвены Звезды», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»

«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Црвена Звезда Хапоэль БШ
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