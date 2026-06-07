Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Парижане купили Хвичу полтора года назад у «Наполи» за 80 миллионов евро.

Его статистика: 80 матчей, 27 голов, 19 ассистов.

Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

«Хвича интересно играет, привлекает внимание, но история говорит о том, чтобы получить «Золотой мяч», важна игра за сборную, особенно в год чемпионата мира.

По-моему, единственный, кто выделяется в этом списке – Веа.

Хвича нас радует, с удовольствием за ним смотрим, но «Золотого мяча» пока не видать, шансы малы», – заявил Непомнящий.