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  • Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году

Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году

Сегодня, 20:57
1

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

  • Парижане купили Хвичу полтора года назад у «Наполи» за 80 миллионов евро.
  • Его статистика: 80 матчей, 27 голов, 19 ассистов.
  • Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26.
  • Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

«Хвича интересно играет, привлекает внимание, но история говорит о том, чтобы получить «Золотой мяч», важна игра за сборную, особенно в год чемпионата мира.

По-моему, единственный, кто выделяется в этом списке – Веа.

Хвича нас радует, с удовольствием за ним смотрим, но «Золотого мяча» пока не видать, шансы малы», – заявил Непомнящий.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Грузия Кварацхелия Хвича Непомнящий Валерий
Комментарии (2)
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Vats
1780855438
Так и Веа получил в 1995г, когда не было ЧМ. Перед этим в 1994 Золотой Мяч получил Стоичков, ставший лучшим бомбардиром ЧМ-1994 (вместе с Саленко)
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FCSpartakM
1780863807
Хвича даже не лучший в ПСЖ. Вообще страны размышления, что он должен брать награду, когда по прогнозам он даже не в пятерке.
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