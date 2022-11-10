Деян Станкович
Тренер
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Станкович
|Команда
|Сампдория
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|11 сентября 1978
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Станкович
|Команда
|Сампдория
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|11 сентября 1978
|Дата
|Матч
|Турнир
|13.02.2023
|Сампдория
|0 : 0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|18.02.2023
|Сампдория
|1 : 2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|27.02.2023
|Лацио
|1 : 0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|05.03.2023
|Сампдория
|0 : 0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|12.03.2023
|Ювентус
|4 : 2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сампдория
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Матч
|20.10.2022
|Сампдория
|3(9) : 2(8)
|Асколи
|12.01.2023
|Фиорентина
|1 : 0
|Сампдория