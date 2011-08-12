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Деян Станкович
Деян Станкович
Сербия
11 сентября 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
В «Спартаке» рассказали, что было не так в команде при Станковиче
23 октября
3
Фото
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
11 сентября
4
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
1
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
13 августа
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Семак раскрыл детали общения со Станковичем
12 июля
Аленичев сказал, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича
9 июня
2
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
26 мая
9
Станкович выиграл второй трофей после увольнения из «Спартака»
14 мая
5
«Црвена Звезда» со Станковичем выиграла чемпионат Сербии
26 апреля
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
23 апреля
10
Смородская назвала ключевую ошибку «Спартака» в этом сезоне
14 апреля
10
Впечатления Тикнизяна от Станковича
10 апреля
«Станкович не раз звонил»: Комличенко впервые рассказал про срыв трансфера в «Спартак»
9 апреля
12
Слишкович сказал, играет ли Карседо на багаже Станковича
7 апреля
6
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
29 марта
5
В «Црвене Звезде» отреагировали на информацию об отказе Станковича играть со «Спартаком»
24 марта
4
Станкович отказался от матча со «Спартаком» ради другого клуба РПЛ
24 марта
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Спартаковец Солари уличил во лжи Генича
10 марта
11
Стало известно, кто зимой не дал «Зениту» избавиться от Соболева
4 марта
7
Названо ключевое отличие Карседо от Станковича
3 марта
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Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
27 февраля
Денисов объяснил, почему у Станковича не получилось в «Спартаке»
25 февраля
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24 февраля
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