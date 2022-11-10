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    Деян Станкович

    Тренер
    Имя Деян
    Фамилия Станкович
    Команда Сампдория
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 11 сентября 1978
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    13.02.2023 Сампдория 0 : 0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    18.02.2023 Сампдория 1 : 2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    27.02.2023 Лацио 1 : 0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    05.03.2023 Сампдория 0 : 0 Салернитана Италия. Серия А, 25 тур
    12.03.2023 Ювентус 4 : 2 Сампдория Италия. Серия А, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сампдория 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.10.2022 Сампдория 3(9) : 2(8) Асколи
    12.01.2023 Фиорентина 1 : 0 Сампдория
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