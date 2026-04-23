  • Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане

Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане

Сегодня, 17:33
9

В Италии продолжается расследование резонансного дела с закрытием в Милане сети элитных эскорт-услуг.

Злоумышленники использовали в качестве прикрытия компанию по организации мероприятий. На самом деле они предлагали богатым клиентам пакеты услуг «все включено» – от вечеринок в самых эксклюзивных клубах с употреблением «веселящего газа» до сексуальных услуг в роскошных отелях.

Среди клиентов были десятки бывших и действующих футболистов клубов Серии А. Всего в деле оказались замешаны не менее 70 игроков, включая представителей «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Сассуоло» и «Вероны».

Итальянские СМИ раскрыли фамилии фигурантов – это Алессандро Бастони, Рафаэль Леау, Душан Влахович, Раоуль Белланова, Янн Биссек, Андреа Пинамонти, Самуэле Риччи, Джанлука Скамакка, Нуну Тавареш, Даниэль Мальдини, Риккардо Калафьори, Ашраф Хакими, Филиппе Коутиньо, Милан Шкриньяр, Оливье Жиру, Жереми Менез, Артур Мело, Маттео Руджери и Деян Станкович.

Уточняется, что названные футболисты точно были на вечеринках, но не доказано, что они пользовались дополнительными услугами.

Источник: Il Fatto Quotidiano
Италия. Серия А Црвена Звезда Спартак Станкович Деян
Комментарии (9)
Интерес
1776955177
Да ладно, зачем ходить куда-то и пользоваться только привычным?Для стандартного набора есть другие места.Так что "Спартак" избавился от позора своевременно.
Ответить
timon2401
1776956038
Эво новость)))) У нас вся Госдума такими «услугами» не пренебрегает, при этом денно и нощно думая о России.
Ответить
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
