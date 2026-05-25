Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Торино» в последнем матче сезона

Туринское дерби завершило сезон-2025/26 в Серии А. Оно началось с часовым опозданием из-за фанатских столкновений.
В заключительном матче чемпионата Италии «Ювентус» упустил победу над «Торино» – 2:2.
Команда Лучано Спаллетти вела 2:0 благодаря дублю Душана Влаховича, однако во втором тайме не смогла удержать преимущество, пропустив от Чезаре Казадеи и Че Адамса.
«Ювентус» финишировал шестым в Серии А и сыграет в Лиге Европы, а «Торино» занял итоговое 12-е место – вне зоны еврокубков.
Италия. Серия А. 38 тур
Торино - Ювентус - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Влахович, 24; 0:2 - Д. Влахович, 54; 1:2 - Ч. Казадеи, 60; 2:2 - Ч. Адамс, 84.
Источник: «Бомбардир»