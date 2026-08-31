«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов

«Челси» договорился о трансфере защитника «Аталанты» Онеста Аганора.
Сумма сделки составит 40 миллионов фунтов, но соглашение вступит в силу только с июня 2027 года.
«Аталанта» отдаст защитника в аренду в «Кристал Пэлас» до конца этого сезона. Сегодня футболист пройдет медосмотр.
При этом неформально права на Аганора уже будут принадлежать «Челси».
- 18-летний Аганор провел 2 матча за сборную Италии в июне.
- В прошлом сезоне он в 35 встречах за «Аталанту» забил 1 гол.
- Бергамаски купили его у «Дженоа» прошлым летом за 15+5 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X