«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов

«Челси» договорился о трансфере защитника «Аталанты» Онеста Аганора.

Сумма сделки составит 40 миллионов фунтов, но соглашение вступит в силу только с июня 2027 года.

«Аталанта» отдаст защитника в аренду в «Кристал Пэлас» до конца этого сезона. Сегодня футболист пройдет медосмотр.

При этом неформально права на Аганора уже будут принадлежать «Челси».