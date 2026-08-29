Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что вингер «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Серии А.

Прямые переговоры о его трансфере начала «Рома».

Сообщалось, что сине-бело-голубые планировали продать бразильца после ЧМ-2026, но пока никто не удовлетворил их финансовые требования.