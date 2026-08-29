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  • Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»

Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»

29 августа, 16:35
5

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что вингер «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Серии А.

Прямые переговоры о его трансфере начала «Рома».

Сообщалось, что сине-бело-голубые планировали продать бразильца после ЧМ-2026, но пока никто не удовлетворил их финансовые требования.

  • 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 5 матчей за «Зенит».
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
  • В январе 2025 года петербуржцы приобрели игрока у «Ботафого» за 28,21 миллиона евро.
  • Срок контракта Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Энрике Луис
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1788010700
Рома уже лет 20 как не топ
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Бумбраш
1788012430
Да никому не нужен это попорченый ногомячер..опять Миллер с ведмедем ажиотаж создают..а на выходе...ну сегодня все всё видели
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subbotaspartak
1788013989
Если кого то отсосут им только на пользу будет. Стрёмная игра с Факелом...
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Garrincha58
1788022425
Враньё зачем римлянам такой игрок, который всё время играет назад или смещаясь в центр пасует на другой фланг от него нет никакой остроты
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