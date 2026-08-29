Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что вингер «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Серии А.
Прямые переговоры о его трансфере начала «Рома».
Сообщалось, что сине-бело-голубые планировали продать бразильца после ЧМ-2026, но пока никто не удовлетворил их финансовые требования.
- 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 5 матчей за «Зенит».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
- В январе 2025 года петербуржцы приобрели игрока у «Ботафого» за 28,21 миллиона евро.
- Срок контракта Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо