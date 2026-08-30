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Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»

30 августа, 23:26
5

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», одобрил возможный переход Луиса Энрике в «Рому».

Семак готов продолжить сезон без бразильского нападающего и не препятствует его переезду в Италию. «Рома» готова платить игроку около 3 млн евро плюс бонусы.

Энрике предложили римскому клубу месяц назад. Сейчас он входит в шорт-лист «Ромы» вместе с Даном Ндойе из «Ноттингема» и Маликом Фофана из «Лиона». На чемпионате мира скауты итальянских клубов посещали матчи сборной Бразилии, которую тренирует Карло Анчелотти.

  • В мае интерес к бразильцу проявлял «Наполи».
  • На оформление трансфера у «Ромы» есть четыре дня.
  • Клуб принадлежит американскому бизнесмену Дэну Фридкину.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Энрике Луис
Комментарии (5)
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Император 1
1788122149
Ясное дело, что Зениту нужно от него избавляться.
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Интерес
1788122816
Семак процитировал слова из песни почётного гражданина(и понечётного-тоже) бывшей культурной столицы -Шнура "Ехай на...!".
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ОК, Зенит!
1788123719
Отпускайте. Игрок хороший, но в Зените ему не комфортно. Россия не для его таланта.
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selvi3855
1788127428
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1788142034
А сколько было визгу по его приезду..визжали от младенца до старика Орлова..а энрика просто вытер ноги обо всех и свалит)))
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