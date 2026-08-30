Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», одобрил возможный переход Луиса Энрике в «Рому».

Семак готов продолжить сезон без бразильского нападающего и не препятствует его переезду в Италию. «Рома» готова платить игроку около 3 млн евро плюс бонусы.

Энрике предложили римскому клубу месяц назад. Сейчас он входит в шорт-лист «Ромы» вместе с Даном Ндойе из «Ноттингема» и Маликом Фофана из «Лиона». На чемпионате мира скауты итальянских клубов посещали матчи сборной Бразилии, которую тренирует Карло Анчелотти.