«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»

Доменико Тедеско, бывший главный тренер «Спартака», вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Болоньи».

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте. В четверг итальянский клуб по взаимному согласию сторон расторг контракт с предыдущим тренером Винченцо Итальяно.

Помимо Тедеско, в шорт-листе «Болоньи» фигурирует Эусебио Ди Франческо, который в данный момент работает с «Лечче».