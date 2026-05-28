«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»

Доменико Тедеско, бывший главный тренер «Спартака», вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Болоньи».
Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте. В четверг итальянский клуб по взаимному согласию сторон расторг контракт с предыдущим тренером Винченцо Итальяно.
Помимо Тедеско, в шорт-листе «Болоньи» фигурирует Эусебио Ди Франческо, который в данный момент работает с «Лечче».
- 40-летний немец остается без работы с конца апреля – тогда он был уволен из турецкого «Фенербахче».
- В России Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021-го.
- В завершившемся сезоне Серии А «Болонья» набрала 56 очков и финишировала на восьмом месте в турнирной таблице.
