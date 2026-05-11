Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4

«Наполи» потерпел домашнее поражение в 36-м туре чемпионата Италии.

Команда Антонио Конте на своем поле уступила «Болонье» со счетом 2:3.

Неаполитанцам удалось отыграться с 0:2, но на 91-й минуте они пропустили еще раз.

«Наполи» с 70 очками остался на втором месте в таблице Серии А за два тура до финиша сезона.

«Ювентус» отстает от них на два балла, «Милан» и «Рома» – на три.