Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4

11 мая, 23:50

«Наполи» потерпел домашнее поражение в 36-м туре чемпионата Италии.

Команда Антонио Конте на своем поле уступила «Болонье» со счетом 2:3.

Неаполитанцам удалось отыграться с 0:2, но на 91-й минуте они пропустили еще раз.

«Наполи» с 70 очками остался на втором месте в таблице Серии А за два тура до финиша сезона.

«Ювентус» отстает от них на два балла, «Милан» и «Рома» – на три.

Италия. Серия А. 36 тур
Наполи - Болонья - 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Ф. Бернардески, 10; 0:2 - Р. Орсолини, 34 (с пенальти); 1:2 - Д. Ди Лоренцо, 45+2; 2:2 - А. Сантос, 48; 2:3 - Д. Роу, 90+1.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Наполи» следит за игроком ЦСКА, который может претендовать на выступления за сборную России 2
«Наполи» готовит предложение по бразильцу из «Зенита» 6
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Наполи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
3
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
7
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша
13 мая
Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4
11 мая
Видео«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
8 мая
8
ФотоИбрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Ключевой игрок «Реала», пропустивший 1,5 месяца, будет готов к Эль Класико
4 мая
«Интер» выкупил футболиста «Манчестер Сити»
4 мая
Серия А. «Интер» победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии
3 мая
Фото2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А
2 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
В «Милане» приняли решение по 40-летнему Модричу
1 мая
40-летний Модрич пропустит остаток сезона
27 апреля
Серия А. «Милан» и «Ювентус» обошлись без голов
26 апреля
Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)
26 апреля
Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»
26 апреля
Фото«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
25 апреля
ВидеоФутболист «Наполи» установил в саду статую Марадоны
25 апреля
74-летнего Раньери выгнали из «Ромы»
25 апреля
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
25 апреля
4
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
23 апреля
10
«Милан» выбирает между двумя топ-форвардами
22 апреля
«Милан» может купить форварда «Атлетико» за 20-25 миллионов
22 апреля
ФотоМодрич в 14-й раз получил одну награду
21 апреля
Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском
19 апреля
Фото«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды
18 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 