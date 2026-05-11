Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4

«Наполи» потерпел домашнее поражение в 36-м туре чемпионата Италии.
Команда Антонио Конте на своем поле уступила «Болонье» со счетом 2:3.
Неаполитанцам удалось отыграться с 0:2, но на 91-й минуте они пропустили еще раз.
«Наполи» с 70 очками остался на втором месте в таблице Серии А за два тура до финиша сезона.
«Ювентус» отстает от них на два балла, «Милан» и «Рома» – на три.
Италия. Серия А. 36 тур
Наполи - Болонья - 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Ф. Бернардески, 10; 0:2 - Р. Орсолини, 34 (с пенальти); 1:2 - Д. Ди Лоренцо, 45+2; 2:2 - А. Сантос, 48; 2:3 - Д. Роу, 90+1.
