Антонио Конте
Тренер
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Конте
|Команда
|Тоттенхэм
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|31 июля 1969
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Конте
|Команда
|Тоттенхэм
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|31 июля 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Милан
|1 : 0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|19.02.2023
|Тоттенхэм
|2 : 0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|26.02.2023
|Тоттенхэм
|2 : 0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|01.03.2023
|Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
|Тоттенхэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|04.03.2023
|Вулверхэмптон
|1 : 0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|08.03.2023
|Тоттенхэм
|0 : 0
|Милан
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|11.03.2023
|Тоттенхэм
|3 : 1
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 27 тур