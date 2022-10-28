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    Антонио Конте

    Тренер
    Имя Антонио
    Фамилия Конте
    Команда Тоттенхэм
    Гражданство Италия
    Дата рождения 31 июля 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 Милан 1 : 0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала
    19.02.2023 Тоттенхэм 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    26.02.2023 Тоттенхэм 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    01.03.2023 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    04.03.2023 Вулверхэмптон 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    08.03.2023 Тоттенхэм 0 : 0 Милан Лига чемпионов, 1/8 финала
    11.03.2023 Тоттенхэм 3 : 1 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тоттенхэм 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Тоттенхэм 1 : 0 Портсмут
    28.01.2023 Престон 0 : 3 Тоттенхэм
    01.03.2023 Шеффилд Юнайтед 1 : 0 Тоттенхэм
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