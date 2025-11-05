Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков надеется попасть на тренерскую стажировку к Антонио Конте.

«У меня уже есть тренерская лицензия А, я прошел переаттестацию. Осталось только начать работу.

По работе пока не знаю, покажет время. Будет зима, сборы, будем рассматривать какие-то предложения.

Кто-то звонит уже, общаемся, так что уже есть наметки, но всему свое время, не будем торопить события. Предложение по работе тренером было полгода назад, во Второй лиге.

В российском чемпионате мне в целом все понятно, как все работает. На веку было много тренеров у меня, я видел, как они работали, что-то записывал.

Из европейского чемпионата хотелось бы съездить к Антонио Конте, если идеальный вариант представить. Поработать тренером было бы интересно», – сказал Глушаков.