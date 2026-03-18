Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выделил своего преемника в современном составе петербургского клуба.
«Даниил Кондаков? В целом он похож на меня. Он – это я, а Вадим Шилов – это Кержак. Примерно так они играли в ЮФЛ», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- 18-летний уроженец Курска Кондаков стоит 250 тысяч евро. За основу «Зенита» он провел шесть официальных матчей, отметился двумя результативными передачами.
- 18-летний Шилов сейчас травмирован. У него за основу петербуржцев восемь встреч, два гола, один результативный пас.
- Аршавин сейчас работает в администрации «Зенита», занимаясь молодежным футболом. Параллельно он появляется в эфирах «Матч ТВ» в качестве эксперта.
